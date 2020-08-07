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07 августа 15:56
автор: Владислав Корегин,

«Тамбов» арендовал защитника «Родины» Головню

Пресс-служба «Тамбова» сообщила об аренде защитника «Родины» Александра Головни.

Соглашение с 21-летним игроком будет рассчитано на сезон. Александр будет выступать под 12-м номером.

Головня перешел в «Родину» в июле 2019 года. В минувшем сезоне он принял участие в 18 матчах, но результативными действиями не отметился.

Ранее он играл за «Солярис», «Строгино» и «Тюмень».

источник: ФК «Тамбов»
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