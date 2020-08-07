«Тамбов» арендовал защитника «Родины» Головню

Соглашение с 21-летним игроком будет рассчитано на сезон. Александр будет выступать под 12-м номером.

Головня перешел в «Родину» в июле 2019 года. В минувшем сезоне он принял участие в 18 матчах, но результативными действиями не отметился.

Ранее он играл за «Солярис», «Строгино» и «Тюмень».