«Тамбов» арендовал защитника «Родины» Головню

Соглашение с 21-летним игроком будет рассчитано на сезон. Александр будет выступать под 12-м номером.
Головня перешел в «Родину» в июле 2019 года. В минувшем сезоне он принял участие в 18 матчах, но результативными действиями не отметился.
Ранее он играл за «Солярис», «Строгино» и «Тюмень».
ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВИЧКА: АЛЕКСАНДР ГОЛОВНЯ 📌— ФК «Тамбов» (@fctambov68) August 7, 2020
Состав «Тамбова» на правах аренды пополнил защитник клуба «Родина» Александр Головня. Соглашение с 21-летним футболистом рассчитано на один сезон.
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