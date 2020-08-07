Официально: ЦСКА продлил контракт с Набабкиным

Отмечается, что соглашение 33-летнего игрока с командой будет рассчитано до конца сезона-2020/2021.
Набабкин перешел в ЦСКА из ФК «Москва» в декабре 2009 года в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне 33-летний защитник принял участие в 16 матчах, не отметившись результативными действиями.
В общей сложности защитник провел за команду 249 игр, забил четыре гола и отдал десять ассистов. Кирилл является трехкратным чемпионом России (2012/2013, 2013/2014, 2015/2016).
Кирилл Набабкин продлил контракт с #ЦСКА до конца сезона-2020/21 https://t.co/oJkf0MaosT pic.twitter.com/K7OhX2dL6u— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 7, 2020