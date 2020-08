АПЛ объявил список номинантов на звание лучшего гола сезона-2019/2020

В шорт-лист попали девять голов следующих футболистов лиги: Харви Барнс («Лестер Сити»), Мусса Дженепо («Саутгемптон»), Мэттью Лонгстафф («Ньюкасл»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Алиреза Джаханбакш («Брайтон»), Матей Выдра («Бернли»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), а также Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»), оказавшийся сразу с двумя забитыми мячами.

Отмечается, что за один из голов можно будет проголосовать до 10 августа на официальном сайте лиги.

Who gets your vote?



Pick the @budfootball Goal of the Season now: https://t.co/26SGqa3MpA pic.twitter.com/AbA7K371qq