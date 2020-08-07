«Барселона» готова предложить «Лестеру» 40 млн евро за Сеюнджю

По информации NTV Spor, 24-летним турком интересуется «Барселона», готовая приобрести игрока за 40 миллионов евро и подписать контракт на пять лет. Отмечается, что каталонский клуб уже вступил в переговоры с руководством «лисов».

Сеюнджю выступает за «Лестер» с августа 2018 года, перейдя из «Фрайбурга» за сумму около 21 миллиона евро. В минувшем сезоне на его счету 42 матча, в которых он забил один гол и отдал один ассист.

В составе сборной Турции защитник отыграл 28 матчей (1 гол).