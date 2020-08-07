«Сочи» арендовал Мамману

Согласно источнику, клубы договорились об аренде 24-летнего аргентинца до конца сезона-2020/2021.

Напомним, что Маммана перешел в «Зенит» из «Лиона» в июле 2017 года за 16 миллионов евро. В общей сложности он провел за петербуржцев 41 матчей, отметившись одной результативной передачей.

За время выступления в команде защитник дважды получал травму крестообразных связок коленок, из-за чего пропустил около 375 дней.