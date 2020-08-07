Оливер Кан: Победа над «Челси» в первом матче со счетом 3:0 ничего не значит

- Мы знаем, что команда провела великолепный групповой этап и победила в первом матче против «Челси» со счетом 3:0. Тем не менее, это ничего не значит. Для начала нужно сыграть в ответном матче, - цитирует Кана пресс-служба «Баварии».

Напомним, что встреча между «Баварией» и «Челси» состоится 8 августа в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и начнется в 22:00 по московскому времени. Первая встреча команд, которая состоялась в Англии, завершилась победой немецкого клуба со счетом 3:0.