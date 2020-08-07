Ханс-Дитер Флик: Против «Челси» будем играть так же, как и всегда

- Мы всегда говорим, что следующая игра - это то, на чем мы фокусируемся на 100 процентов. Мы не думаем о том, что может быть дальше. Хотим выигрывать каждую встречу. Мы видели, как «Челси» играл после возобновления сезона. Мы будем играть так же, как и всегда. Мы уважаем своих соперников, но нам также необходимо сосредоточиться на собственных сильных сторонах, - цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что встреча между «Баварией» и «Челси» состоится 8 августа в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и начнется в 22:00 по московскому времени. Первая встреча команд, которая состоялась в Англии, завершилась победой немецкого клуба со счетом 3:0.