«Тамбов» подписал Чичерина

По информации пресс-службы тамбовского клуба, контракт 29-летнего россиянина с командой рассчитан на два года. Игрок выбрал 44-й номер.

Минувший сезон Чичерин провел в «Крыльях Советов», проведя в составе самарцев семь матчей.

Ранее защитник выступал за такие клубы, как «Енисей», «Химки», «Сибирь», московское «Динамо», нижегородская «Волга», «Томь», «Сахалин» и армянская «Мика».