«Тамбов» подписал Чичерина

По информации пресс-службы тамбовского клуба, контракт 29-летнего россиянина с командой рассчитан на два года. Игрок выбрал 44-й номер.
Минувший сезон Чичерин провел в «Крыльях Советов», проведя в составе самарцев семь матчей.
Ранее защитник выступал за такие клубы, как «Енисей», «Химки», «Сибирь», московское «Динамо», нижегородская «Волга», «Томь», «Сахалин» и армянская «Мика».
ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВИЧКА: НИКИТА ЧИЧЕРИН 📌— ФК «Тамбов» (@fctambov68) August 7, 2020
Очередным новобранцем «Тамбова» в текущее трансферное окно стал защитник Никита Чичерин. Экс-игрок самарских «Крыльев Советов» подписал контракт с нашей командой сроком на два года.
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