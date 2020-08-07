Серхио Регилон - игрок недели в Лиге Европы

Отметим, что защитник забил первый гол своей команды в матче 1/8 финала против «Ромы».

Напомним, что противостояние между «Ромой» и «Севильей» состояло из одного матча. Таким образом, благодаря победе со счетом 2:0 испанский клуб сумел пробиться в следующий раунд европейского турнира, где встретится с «Вулверхэмптоном».