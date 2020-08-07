Серхио Регилон - игрок недели в Лиге Европы

Отметим, что защитник забил первый гол своей команды в матче 1/8 финала против «Ромы».
Напомним, что противостояние между «Ромой» и «Севильей» состояло из одного матча. Таким образом, благодаря победе со счетом 2:0 испанский клуб сумел пробиться в следующий раунд европейского турнира, где встретится с «Вулверхэмптоном».
⭐️ 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐖𝐞𝐞𝐤 ⭐️— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 7, 2020
🥇 Sergio Reguilón takes first place 👊#UEL | #UELPOTW | @hankookreifen pic.twitter.com/5bxjMj57lW
источник: UEFA (УЕФА)