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07 августа 19:57

Серхио Регилон - игрок недели в Лиге Европы

Защитник «Севильи» Серхио Регилон признан лучшим игроком завершившейся игровой недели в Лиге Европы.

Отметим, что защитник забил первый гол своей команды в матче 1/8 финала против «Ромы».

Напомним, что противостояние между «Ромой» и «Севильей» состояло из одного матча. Таким образом, благодаря победе со счетом 2:0 испанский клуб сумел пробиться в следующий раунд европейского турнира, где встретится с «Вулверхэмптоном».

источник: UEFA (УЕФА)
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