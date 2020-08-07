ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
07 августа 20:44

Сергей Прядкин: РПЛ не ограничивает аренды в количественном плане

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига не ограничивает аренды в количественном плане

- Наши службы РПЛ подготовили аналитику, брали три последние сезона. Не было больше трех аренд, максимум две. Мы не ограничиваем аренды в количественном плане, клубы могут отдать неограниченное количество в клубы, но не в один, - приводит слова Прядкина «РИА Новости».

В пятницу Исполком РФС утвердил изменение в регламенте, согласно которому, начиная с 07 августа 2020 года, каждый клуб в течение сезона может зарегистрировать для участия в чемпионате не более двух игроков, перешедших в данный клуб на условиях аренды из другого одного клуба премьер-лиги.

источник: «РИА Новости»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Вулверхэмптонские «волки» вышли в первый европейский четвертьфинал почти за 50 лет – фотоБолее полумиллиона пользователей посмотрели экскурсии в рамках кампании TikTok и Ростуризма #RussiaTravelНа турнире в Палермо не осталось россиянокАнтон Сихарулидзе раскрыл, почему не женился на Елене БережнойБелокурая красотка покорила фанатов фото в бикиниРоссийская гимнастка, перед которой невозможно устоять
«Локомотив» потерпел первое поражение под руководством Николича
В пятницу «Локомотив» проиграл «Зениту» в матче за Суперкубок России.
07.08.2020 21:15
Футбол
Тухель получил перелом во время тренировки команды
Главный тренер «ПСЖ» получил травму во время тренировки команды.
07.08.2020 21:06
Футбол
Давид Оспина: Мы хорошо подготовились к игре с «Барселоной»
Голкипер «Наполи» Давид Оспина поделился мнением о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».
07.08.2020 21:05
Футбол
«Зенит» обыграл «Локомотив» и в пятый раз выиграл Суперкубок России
«Зенит» обыграл «Локомотив» и в пятый раз выиграл Суперкубок России
Футболисты «Зенита» обыграли «Локомотив» в матче за Суперкубок России.
07.08.2020 20:58
Футбол
Сергей Прядкин: РПЛ не ограничивает аренды в количественном плане
Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига не ограничивает аренды в количественном плане
07.08.2020 20:44
Футбол
Дженнаро Гаттузо: Завтра «Наполи» необходимо подняться на Эверест
Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо поделился мнением о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».
07.08.2020 20:25
Футбол
Серхио Регилон - игрок недели в Лиге Европы
Защитник «Севильи» Серхио Регилон признан лучшим игроком завершившейся игровой недели в Лиге Европы.
07.08.2020 19:57
Футбол
Джампаоло стал новым главным тренером «Торино»
В минувшем сезоне туринский клуб занял 16-е место в чемпионате Италии.
07.08.2020 19:45
Футбол
автор: Владислав Корегин
Мосейчук перешел в «Текстильщик» на правах аренды
Полузащитник «Ахмата» Илья Мосейчук продолжит карьеру в «Текстильщике» (Иваново).
07.08.2020 19:28
Футбол
«Тамбов» подписал Чичерина
Правый защитник Никита Чичерин подписал контракт с «Тамбовом».
07.08.2020 19:26
Футбол
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика