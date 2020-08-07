Сергей Прядкин: РПЛ не ограничивает аренды в количественном плане

- Наши службы РПЛ подготовили аналитику, брали три последние сезона. Не было больше трех аренд, максимум две. Мы не ограничиваем аренды в количественном плане, клубы могут отдать неограниченное количество в клубы, но не в один, - приводит слова Прядкина «РИА Новости».

В пятницу Исполком РФС утвердил изменение в регламенте, согласно которому, начиная с 07 августа 2020 года, каждый клуб в течение сезона может зарегистрировать для участия в чемпионате не более двух игроков, перешедших в данный клуб на условиях аренды из другого одного клуба премьер-лиги.