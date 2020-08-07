Андре Виллаш-Боаш: Семак – номер один

«Семак – номер один», - написал португальский специалист в комментариях к новости о победе «Зенита» над «Локомотивом», опубликованной в твиттере петербургской команды.

Напомним, что «Зенит» в пятый раз в истории клуба завоевал Суперкубок страны. Ранее клуб из Санкт-Петербурга выигрывал трофей в 2008, 2011, 2015, 2016 годах.

Добавим, что под руководством Сергея Семака «Зенит» одержал две победы в чемпионате России, а также выиграл Кубок страны.