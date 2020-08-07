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07 августа 22:41

Сергей Прядкин: Если примут такое решение, то я готов уйти в отставку

Президент РПЛ сообщил, что готов покинуть свой пост, если клубы примут такое решение.

- Уйти было бы самым простым решением. Я пока тут, кто-то запускает слухи. Если клубы захотят, рассмотрим это. Если примут такое решение, то я готов. Я достаточно сильный человек, - передает слова Прядкина «РИА Новости».

Напомним, ранее в некоторых СМИ появилась информация, что клубы РПЛ могут вынести вотум недоверия главе организации на одном из ближайших заседаний общего собрания. Отмечалось, что сменить Прядкина на его должности могут бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус, генеральный секретарь РФС Александр Алаев и экс-гендиректор «Динамо» Дмитрий Иванов.

источник: «РИА Новости»
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