«Эвертон» заинтересован в покупке Лемара

Как сообщает Le 10 Sport, руководство «Эвертона» желает в ближайшее время начать переговоры по поводу покупки 24-летнего француза. Мадридцы не прочь расстаться со своим игроком и готовы рассмотреть предложение «ирисок».

Согласно источнику, речь может идти об аренде до конца следующего сезона с обязательным выкупом.

Лемар перешел в «Атлетико» в июле 2018 года из «Монако» за 70 миллионов евро. В минувшем сезоне он отыграл 29 матчей, но не отметился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает Лемара в 24 миллиона евро.