«Краснодар-2» победил «Факел» благодаря дублю Сперцяна

В составе победителей дублем отметился полузащитник Эдуард Сперцян (53 и 71-я минуты). Еще один гол на счету форварда Германа Онугхи (62). Соперник ответил точным ударом хавбека Романа Акбашева, реализовавшего пенальти на 37-й минуте.

Отметим, что на 48-й минуте был удален игрок гостей Андрей Никитин.

Таким образом, «Краснодар-2» одержал первую победу в новом сезоне ФНЛ и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. Воронежский клуб идет на 13-й строчке.

В следующем туре краснодарская команда сыграет в гостях с «Шинником», а «Факел» примет у себя «Балтику».

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