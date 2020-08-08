«Милану» интересен Торрейра

Вадим Евсеев – о матче с «Краснодаром»: Многое будет зависеть от того, выдержим ли мы темп игры

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился ожиданиями от первого матча нового сезона РПЛ, в котором его команда встретится с «Краснодаром».