«Милану» интересен Торрейра

Согласно информации The Telegraph, 24-летнего уругвайца связывают с переходом в «Милан». Сообщается, что трансфер может состояться в летнее межсезонье.
В Италии игрок выступал за «Сампдорию» и «Пескару».
Торрейра перешел в «Арсенал» в июле 2018 года – сумма трансфера составила 28,65 миллиона евро. В минувшем сезоне на его счету 39 матчей, в которых он забил один гол и отдал два ассиста. Его контракт с канонирами истекает летом 2023-го.
За сборную Уругвая полузащитник провел 23 игры.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.