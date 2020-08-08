Роман Терюшков: Идову хорошо вписался в команду

Во втором тайме, как мне кажется, наша команда смотрелись неплохо. Понятно, что играли против ЦСКА, который всегда рассчитывает на чемпионство, но, думаю, дадим бой «Сочи» и «Тамбову».

Идову очень хорошо отработал на левом фланге, у него минимальное количество ошибок, очень хорошо вписался в команду. Мне он лично очень понравился, по количеству полезных действий с его стороны вообще не было никаких нареканий, – цитирует Терюшкова ТАСС.

Напомним, что ЦСКА обыграл «Химки» в первом туре РПЛ сезона-2020/21 со счетом 2:0. Голы забили полузащитники Константин Кучаев и Алан Дзагоев.

Что касается Идову, то 28-летний нигериец, перешедший в команду 7 августа, провел на поле все 90 минут.

В следующем туре 14 августа «Химки» сыграют в гостях против «Сочи».