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08 августа 20:43
автор: Владислав Корегин,

Роман Терюшков: Идову хорошо вписался в команду

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал поражение «Химок» от ЦСКА (0:2) в матче первого тура Российской Премьер-лиги, а также оценил игру защитника Брайана Идову.

Во втором тайме, как мне кажется, наша команда смотрелись неплохо. Понятно, что играли против ЦСКА, который всегда рассчитывает на чемпионство, но, думаю, дадим бой «Сочи» и «Тамбову».

Идову очень хорошо отработал на левом фланге, у него минимальное количество ошибок, очень хорошо вписался в команду. Мне он лично очень понравился, по количеству полезных действий с его стороны вообще не было никаких нареканий, – цитирует Терюшкова ТАСС.

Напомним, что ЦСКА обыграл «Химки» в первом туре РПЛ сезона-2020/21 со счетом 2:0. Голы забили полузащитники Константин Кучаев и Алан Дзагоев.

Что касается Идову, то 28-летний нигериец, перешедший в команду 7 августа, провел на поле все 90 минут.

В следующем туре 14 августа «Химки» сыграют в гостях против «Сочи».

источник: ТАСС
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