Норманн стал лучшим игроком матча «Тамбов» – «Ростов»

24-летний норвежец провел на поле всю игру и был лидером команды в центре поля. Во-многом, благодаря его активным действиям был забит единственны гол в матче – на 21-й минуте после неразберихи в штрафной площади хозяев отличился полузащитник Павел Мамаев.
В следующем туре «Ростов» сыграет дома с «Зенитом». Матч состоится 15 августа в 20:00 по московскому времени.
Матиас Норманн признан лучшим игроком матча #ТамбовРостов 🏆#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/a2x5C4OenX— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 8, 2020
источник: Телеканал «Матч Премьер»