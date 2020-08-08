Норманн стал лучшим игроком матча «Тамбов» – «Ростов»

24-летний норвежец провел на поле всю игру и был лидером команды в центре поля. Во-многом, благодаря его активным действиям был забит единственны гол в матче – на 21-й минуте после неразберихи в штрафной площади хозяев отличился полузащитник Павел Мамаев.

В следующем туре «Ростов» сыграет дома с «Зенитом». Матч состоится 15 августа в 20:00 по московскому времени.