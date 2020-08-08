Владимир Дядюн: ЦСКА играл по счету и контролировал ход встречи

– Первый блин получился комом. Играли неплохо, но получилось, что матч шел до гола. Во втором тайме ЦСКА играл по счету, контролировал ход встречи. А мы не могли довести дело до удара – вывести кого-то на хорошую позицию. Близко подходили: подачи, полумоменты, но реализовать их не смогли, – цитирует Дядюна пресс-служба подмосковного клуба.

Напомним, что «Химки» уступили ЦСКА в матче первого тура РПЛ сезона-2020/21 со счетом 0:2. Голы забили полузащитники Константин Кучаев и Алан Дзагоев.

Дядюн провел на поле все 90 минут, но результативными действиями не отметился.