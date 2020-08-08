Сергей Первушин – о матче с «Ростовом»: Это была ничейная игра, но нам не повезло

– Это была ничейная игра, но нам не везет. Мы пока в стадии становления, ребята еще не притерлись. Но в целом этот поединок можно занести себе в копилку. Благодаря таким матчам мы будем расти как команда.

Не скажу, что быстрый гол спутал нам карты. Для нас каждое очко с любым соперником – это шаг вперед. Допустили ошибку при выходе из обороны в атаку и получили гол, – сказал Первушин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что «Тамбов» минимально уступил «Ростову» в первом туре РПЛ сезона-2020/21 со счетом 1:0. Единственный гол на счету полузащитника Павла Мамаева (21-я минута).

В следующем туре подопечные Первушина отправятся в гости к ЦСКА. Матч пройдет 15 августа.