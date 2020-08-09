Роман Герус: Мне нравится идея возродить «Амкар»

– Мне нравится идея возродить «Амкар». При поддержке властей и должном бюджете любительский уровень можно пройти очень быстро и даже в ПФЛ в первый сезон претендовать на повышение в классе. Тем более сколько раз было, что клубы отказывались от участия в ФНЛ и их места занимали другие. Пермь успела заявить о себе в Премьер-лиге, команда была крепким середняком, – цитирует Геруса «РИА Новости».

39-летний россиянин выступал за «Амкар» с 2012 по 2016 год. В общей сложности он провел 59 матчей, пропустив 68 мячей и отстояв 16 раз «на ноль». Также он играл в составе «Ростова», «Луча», «Черноморца», брянского «Динамо» и тульского «Арсенала».

Ранее сообщалось, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о намерении возродить «Амкар». Пермский клуб был признан банкротом после сезона-2017/18 и прекратил свое существование.