Таулан Джака: «Шахтер» – фаворит на победу в Лиге Европы

– У «Шахтера» хорошая команда. У них сильная защита, они играют очень компактно. Это команда уровня Лиги чемпионов, очень сложный соперник. Думаю, они являются фаворитом на победу в Лиге Европы, – цитирует Джаку Blick.

Напомним, что четвертьфинальная встреча «Шахтер» – «Базель» состоится 11 августа в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена». Начало матча – в 22:00 по московскому времени.

В прошлом раунде турнира швейцарский клуб дважды обыграл «Айнтрахт» (3:0, 1:0). Что касается «Шахтера», то донецкая команда прошла на стадии 1/8 финала «Вольфсбург» (2:1, 3:0).