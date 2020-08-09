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09 августа 13:27
автор: Владислав Корегин,

Таулан Джака: «Шахтер» – фаворит на победу в Лиге Европы

Полузащитник «Базеля» Таулан Джака поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги Европы с «Шахтером».

– У «Шахтера» хорошая команда. У них сильная защита, они играют очень компактно. Это команда уровня Лиги чемпионов, очень сложный соперник. Думаю, они являются фаворитом на победу в Лиге Европы, – цитирует Джаку Blick.

Напомним, что четвертьфинальная встреча «Шахтер» – «Базель» состоится 11 августа в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена». Начало матча – в 22:00 по московскому времени.

В прошлом раунде турнира швейцарский клуб дважды обыграл «Айнтрахт» (3:0, 1:0). Что касается «Шахтера», то донецкая команда прошла на стадии 1/8 финала «Вольфсбург» (2:1, 3:0).

источник: Blick
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