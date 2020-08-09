Силвие Бегич: «Локомотив» – трудная качественная команда, у которой много хороших игроков

– «Локомотив» – трудная качественная команда, умеет играть в футбол, много хороших игроков. Нам, конечно, будет тяжело, но мы готовимся к игре, провели плодотворные тренировки, поэтому игра будет хорошая. После заключительного матча прошлого сезона у нас было четыре выходных, потом мы снова приступили к тренировкам, но, думаю, к матчу мы подойдем в хорошем состоянии, – цитирует Бегича пресс-служба казанского клуба.

Напомним, что матч первого тура сезона РПЛ 2020/2021 между «Рубином» и «Локомотив» состоится 11 августа в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Начало встречи – в 20:00 по московскому времени.