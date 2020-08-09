Роман Широков: В игре с «Уфой» сказалось мастерство Кабелля и Вандерсона

– У «Уфы» было пару неплохих моментов в первом тайме, но было видно, что встреча проходит под диктовку «Краснодара». Сказалось мастерство Вандерсона и Кабелля, которые и сделали этот матч. Играли бы в сухую и солнечную погоду – не факт, что «быки» так бы действовали, – цитирует Широкова «Матч ТВ».

Напомним, матч «Уфа» – «Краснодар» завершился победой гостей со счетом 3:0. В составе краснодарцев голами отметились Реми Кабелля (53-я и 63-я минуты) и Маркус Берг (65).

В следующем туре «Краснодар» 15 августа сыграет в гостях против «Локомотива», а «Уфа» днем ранее на выезде встретится с «Арсеналом».