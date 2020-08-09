Антонио Конте: Должны доказать, что «Интер» достоин места в полуфинале Лиги Европы

- Это игры без фаворитов, потому что, когда вы выходите в четвертьфинал и полуфинал, может случиться что угодно. Как я сказал перед матчем с «Хетафе», мы должны доказать, что достойны места в четвертьфинале. Теперь нам нужно сделать еще больше, - цитирует Конте Football Italia.

Встреча между «Интером» и «Байером» состоится завтра, 10 августа, в Дюссельдорфе на «Эсприт-Арене» и начнется в 22:00 по московскому времени.

Добавим, что победитель каждой пары будет определен по итогам одного матча.