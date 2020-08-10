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10 августа 00:08

Казарцев и Еськов пройдут тест на полиграфе

Арбитры, работавшие на матче 1-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Сочи» (2:2), пройдут проверку на полиграфе.

«Главный судья матча «Спартак» - «Сочи» Василий Казарцев может быть отстранен от работы до конца 2020 года. И он, и VAR-ассистент Алексей Еськов пройдут тест на полиграфе, как это делал в июле Сергей Лапочкин. Такие инициативы исходят от главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца. Глава судейского комитета Ашот Хачатурянц действительно сильно разочарован сегодняшней работой судей на матче «Спартак» - «Сочи», - написал журналист Нобель Арустамян в своем телеграм-канале.

Напомним, что в составе красно-белых голами отметились Александр Соболев и Джордан Ларссон, у «Сочи» отличились Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа. Отметим, что оба гола сочинской команды были забиты с пенальти.

Отметим, сразу по окончании матча владелец «Спартака» Леонид Федун завил, что завтра объявит о том, что московский клуб снимается с чемпионата России.

источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
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