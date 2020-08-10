Сегодня будут сыграны два матча 1/4 финала Лиги Европы

Сегодня состоятся два четвертьфинальных матча Лиги Европы УЕФА.
В Кельне сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Копенгаген».
Английский клуб в 1/16 финала преодолел «Брюгге», а в 1/8 финала по сумме двух матчей взял верх над «ЛАСКом».
«Копенгаген» на предыдущих стадиях оказался сильнее «Селтика» и турецкого клуба «Истанбул Башакшехир».
«МЮ» и «Копенгаген» ранее встречались дважды, на групповой стадии Лиги чемпионов-2006/07. Команды обменялись домашними победами (3:0 - в Англии и 1:0 - в Дании).
Сильнейший в этом противостоянии в 1/2 финала встретится с победителем пары «Вулверхэмптон» - «Севилья».
Во втором сегодняшнем матче в Дюссельдорфе встретятся «Интер» и «Байер».
В 1/16 финала миланцы преодолели сопротивление «Лудогорца», а в 1/8 финала взяли верх над «Хетафе».
«Байер» на пути к четвертьфиналу прошел «Порту» и «Рейнджерс».
В сезоне-2002/03 пути команд пересеклись на групповом этапе Лиги чемпионов. В обоих матчах сильнее оказался «Интер» (3:2 и 2:0).
Победитель этого четвертьфинала на следующей стадии сыграет с лучшим в паре «Шахтер» - «Базель».
Добавим, что начиная с 1/4 финала все стадии Лиги Европы будут состоять из одного матча.
Обе сегодняшние встречи начнутся в 22:00 мск.