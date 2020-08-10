Сегодня будут сыграны два матча 1/4 финала Лиги Европы

Сегодня состоятся два четвертьфинальных матча Лиги Европы УЕФА.

В Кельне сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Копенгаген».

Английский клуб в 1/16 финала преодолел «Брюгге», а в 1/8 финала по сумме двух матчей взял верх над «ЛАСКом».

«Копенгаген» на предыдущих стадиях оказался сильнее «Селтика» и турецкого клуба «Истанбул Башакшехир».

«МЮ» и «Копенгаген» ранее встречались дважды, на групповой стадии Лиги чемпионов-2006/07. Команды обменялись домашними победами (3:0 - в Англии и 1:0 - в Дании).