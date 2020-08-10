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10 августа 11:50
автор: Юрий Нечаев,

Сегодня будут сыграны два матча 1/4 финала Лиги Европы

Обе встречи пройдут в Германии.

Сегодня состоятся два четвертьфинальных матча Лиги Европы УЕФА.

В Кельне сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Копенгаген».

Английский клуб в 1/16 финала преодолел «Брюгге», а в 1/8 финала по сумме двух матчей взял верх над «ЛАСКом».

«Копенгаген» на предыдущих стадиях оказался сильнее «Селтика» и турецкого клуба «Истанбул Башакшехир».

«МЮ» и «Копенгаген» ранее встречались дважды, на групповой стадии Лиги чемпионов-2006/07. Команды обменялись домашними победами (3:0 - в Англии и 1:0 - в Дании).

Сильнейший в этом противостоянии в 1/2 финала встретится с победителем пары «Вулверхэмптон» - «Севилья».

Во втором сегодняшнем матче в Дюссельдорфе встретятся «Интер» и «Байер».

В 1/16 финала миланцы преодолели сопротивление «Лудогорца», а в 1/8 финала взяли верх над «Хетафе».

«Байер» на пути к четвертьфиналу прошел «Порту» и «Рейнджерс».

В сезоне-2002/03 пути команд пересеклись на групповом этапе Лиги чемпионов. В обоих матчах сильнее оказался «Интер» (3:2 и 2:0).

Победитель этого четвертьфинала на следующей стадии сыграет с лучшим в паре «Шахтер» - «Базель».

Добавим, что начиная с 1/4 финала все стадии Лиги Европы будут состоять из одного матча.

Обе сегодняшние встречи начнутся в 22:00 мск.

источник: «Советский спорт»
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