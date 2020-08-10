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10 августа 14:34
автор: Владислав Корегин,

Леонид Федун: Аннулировать результат матча «Спартак» – «Сочи» невозможно

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что итоги матча первого тура Российской Премьер-лиги между красно-белыми и «Сочи» невозможно аннулировать.

– Аннулировать результат матча «Спартак» – «Сочи» невозможно. Безусловно, приглашение иностранцев на VAR является необходимым условием восстановления доверия к системе. При этом судьи могут находиться в студии в любой точке мира, – цитирует Федуна ТАСС.

Напомним, что в воскресенье «Спартак» дома сыграл вничью с «Сочи» (2:2). В составе красно-белых голами отметились нпадающие Александр Соболев и Джордан Ларссон, у «Сочи» отличились форвард Дмитрий Полоз и полузащитник Кристиан Нобоа.

После матча Федун был крайне недоволен судейством и заявил о желании снять команду с чемпионата России, считая, что арбитры незаслуженно назначили два пенальти в ворота его команды

Дюков отговорил Федуна снимать «Спартак» с чемпионата России

источник: ТАСС
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