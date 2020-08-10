Леонид Федун: Аннулировать результат матча «Спартак» – «Сочи» невозможно

– Аннулировать результат матча «Спартак» – «Сочи» невозможно. Безусловно, приглашение иностранцев на VAR является необходимым условием восстановления доверия к системе. При этом судьи могут находиться в студии в любой точке мира, – цитирует Федуна ТАСС.

Напомним, что в воскресенье «Спартак» дома сыграл вничью с «Сочи» (2:2). В составе красно-белых голами отметились нпадающие Александр Соболев и Джордан Ларссон, у «Сочи» отличились форвард Дмитрий Полоз и полузащитник Кристиан Нобоа.

После матча Федун был крайне недоволен судейством и заявил о желании снять команду с чемпионата России, считая, что арбитры незаслуженно назначили два пенальти в ворота его команды

Дюков отговорил Федуна снимать «Спартак» с чемпионата России