«Вильярреал» договорился с «Валенсией» по трансферам Парехо и Коклена

По информации источника, сделка между клубами по поводу перехода обоих футболистов близка к завершению. Ожидается, что руководство «желтой субмарины» заплатит за игроков около 20 миллионов евро.

Парехо выступает за «Валенсию» с июля 2011 года. В общей сложности 31-летний испанец провел за команду 383 матча, забил 63 гола и отдал 62 ассиста.

Что касается Коклена, то 29-летний француз перешел в испанский клуб в январе 2018-го. Он отыграл в составе «летучих мышей» 89 поединков, отметившись одним забитым мячом и тремя результативными передачами.