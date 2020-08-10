«Интер» интересуется Смоллингом

По данным Gazzetta Dello Sport, «Интер» определил 30-летнего англичанина в качестве трансферной цели в летнее межсезонье.

Отмечается, что руководство «нерадзурри» обратило внимание на Смоллинга после того, как не увенчались успехом переговоры с «Фиорентиной» по Николе Миленковичу.

Также на защитника «МЮ» претендует «Ювентус».

В минувшем сезоне Смоллинг принял участие в 37 матчах римской команды, забив три гола и отдав два ассиста. «Рома» заняла пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии и дошла до 1/8 финала Лиги Европы, где уступила «Севилье» (0:2).

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 16 миллионов евро.