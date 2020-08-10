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10 августа 16:28
автор: Владислав Корегин,

Ростислав Мурзагулов: Уверен, что «Спартак» не будет сниматься с чемпионата

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов – о заявлении владельца «Спартака» Леонида Федуна о возможном снятии команды с чемпионата России.

– Я почему-то уверен, что такое не произойдет, и «Спартак» не будет сниматься с чемпионата. Есть такие вещи, которые начинают обсуждать, доведя вещи до абсурда. Ведь всем понятно, что РПЛ без «Спартака» – это абсурд. Наверное, он привлек внимание к проблеме. И правильно сделал, что задал такой градус, – цитирует Мурзагулова Sport24.ru.

Напомним, что после матча первого тура РПЛ, в котором «Спартак» дома сыграл вничью с «Сочи» со счетом 2:2, владелец красно-белых Леонид Федун остался крайне недоволен судейством и заявил о желании снять команду с чемпионата России, считая, что арбитры незаслуженно назначили два пенальти в ворота его команды

Дюков отговорил Федуна снимать «Спартак» с чемпионата России

источник: Sport24.ru
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