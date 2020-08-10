Актер Михаил Ефремов перенес инсульт из-за матча «Спартак» - «Сочи».

Как сообщает «МК», 56-летнего Ефремова обнаружил его сын. Актер не мог пошевелить рукой и ногой. Врачи диагностировали у Ефремова предынсультное состояние, но от госпитализации он отказался. Актер заявил, что перенервничал из-за игры «Спартака».

Напомним, вчера «Спартак» и «Сочи» сыграли вничью в матче первого тура РПЛ со счетом 2:2.

Москвичи вели по ходу встречи со счетом 2:0, но гости смогли отыграться благодаря двум сомнительным пенальти. Второй мяч «Сочи» забил на 90-й минуте.

Добавим, что Ефремов является фигурантом уголовного дела. Актер обвиняется в смертельном ДТП, совершенном в пьяном виде.