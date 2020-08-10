Кирилл Новиков: У «Динамо» есть проблемы с физическим состоянием, но мы хотим обыграть «Урал»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура РПЛ против «Урала».

«Семь игроков покинули команду? У нас по-прежнему 22 человека в коллективе. Проблем нет. Фомин? У нас есть проблемы с физическим состоянием у нескольких игроков, но мы хотим выиграть, риск должен оправдаться», — сказал Новиков в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, прошлый сезон динамовцы завершили на шестой позиции в турнирной таблице. «Урал» занял 11-е место.

В чемпионате России-2019/20 команды обменялись домашними победами. В матче первого круга в Москве сильнее оказалось «Динамо» со счетом 2:0, во втором круге екатеринбуржцам удалось взять реванш (2:1).

Встреча «Урал» - «Динамо» состоится сегодня на стадионе «Екатеринбург Арена» и начнется в 17:00 мск.