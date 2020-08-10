Артур Григорьянц: Переигровка матча «Спартак» - «Сочи» исключена, для этого нет оснований

- Рапорт с матча «Спартак» - «Сочи» поступит завтра. Посмотрим, какие были отражены в нем нарушения. На основе их будем принимать решения. Переигровка матча исключена, для этого нет оснований, - приводит слова Григорьянца ТАСС.

Напомним, во вчерашнем матче между «Спартаком» и «Сочи» (2:2) главный арбитр встречи Василий Казарцев поставил два неоднозначных 11-метровых ударов в ворота московской команды.

После игры владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда снимется с чемпионата. Позже стало известно, что Казарцев, а также Алексей Еськов, отвечавший за работу VAR, пройдут проверку на детекторе лжи.