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10 августа 19:20

Артур Григорьянц: Переигровка матча «Спартак» - «Сочи» исключена, для этого нет оснований

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал возможность переиграть матч 1-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Сочи».

- Рапорт с матча «Спартак» - «Сочи» поступит завтра. Посмотрим, какие были отражены в нем нарушения. На основе их будем принимать решения. Переигровка матча исключена, для этого нет оснований, - приводит слова Григорьянца ТАСС.

Напомним, во вчерашнем матче между «Спартаком» и «Сочи» (2:2) главный арбитр встречи Василий Казарцев поставил два неоднозначных 11-метровых ударов в ворота московской команды.

После игры владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда снимется с чемпионата. Позже стало известно, что Казарцев, а также Алексей Еськов, отвечавший за работу VAR, пройдут проверку на детекторе лжи.

источник: ТАСС
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