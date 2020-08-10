Кирилл Новиков: Победа над «Уралом» должна была быть значительно крупнее

– Ребята молодцы, они сыграли очень достойно. Я считаю, что мы по делу одержали победу, она должна была быть значительно крупнее, но, к сожалению, забили сегодня не все, что могли. Физическое состояние ребят? Практически 70 минут они выдержали. Честно говоря, мы рассчитывали, что будет немного меньше по времени, но на морально-волевых, выполняли план на игру, – сказал Новиков в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что матч между «Уралом» и «Динамо» завершился победой москвичей со счетом 2:0. Голами отметились форварды Клинтон Нжи (38) и Сильвестр Игбун (60).

В следующем туре подопечные Новикова сыграют дома с «Ротором». Встреча состоится 15 августа в 15:30 по московскому времени.