«Манчестер Юнайтед» вернется к кандидатуре Кьезы после неудачи с Санчо

Согласно информации Football Italia, руководство «МЮ» переключило внимание на 22-летнего итальянца после неудачных переговоров с дортмундской «Боруссией» по Джейдону Санчо.

Также отмечается, что альтернативным вариантом для манкунианского клуба является полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста.

Кьеза является воспитанником «Фиорентины». За основную команду он выступает с июля 2016 года. В минувшем сезоне на его счету 37 матчей, в которых он забил 11 голов и отдал девять ассистов. Его контракт с «фиалками» действует до 30 июня 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 48 миллионов евро.