ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
10 августа 20:36
автор: Владислав Корегин,

«Манчестер Юнайтед» вернется к кандидатуре Кьезы после неудачи с Санчо

Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза может этим летом оказаться в манчестерском клубе.

Согласно информации Football Italia, руководство «МЮ» переключило внимание на 22-летнего итальянца после неудачных переговоров с дортмундской «Боруссией» по Джейдону Санчо.

Также отмечается, что альтернативным вариантом для манкунианского клуба является полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста.

Кьеза является воспитанником «Фиорентины». За основную команду он выступает с июля 2016 года. В минувшем сезоне на его счету 37 матчей, в которых он забил 11 голов и отдал девять ассистов. Его контракт с «фиалками» действует до 30 июня 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 48 миллионов евро.

источник: Football Italia
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Kia Stonic 2020 стал свежее и получил новые двигателиAudi анонсировала новый базовый вариант Audi e-tron 2021 года«Тамбов» сменил Нижний Новгород на Саранск«Готовьте задушевный мат». «Огненный» стих Назарова«Спартак» опубликовал фото судьи после матча с «Сочи»Карпин: нет предела человеческой мерзости
«Краснодар» расторг контракт с защитником Грицаенко
Пресс-служба «Краснодара» объявила об уходе из команды центрального защитника Алексея Грицаенко.
10.08.2020 20:48
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Манчестер Юнайтед» вернется к кандидатуре Кьезы после неудачи с Санчо
Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза может этим летом оказаться в манчестерском клубе.
10.08.2020 20:36
Футбол
автор: Владислав Корегин
Широков напал на судью в матче любительского турнира
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков стал участником конфликта во время матча любительских команд.
10.08.2020 20:36
Футбол
Волчек возглавил юношескую сборную России по футболу
РФС официально сообщил о назначении Владимира Волчека старшим тренером юношеской сборной России, составленной из игроков 2005 года рождения.
10.08.2020 20:23
Футбол
Юрий Матвеев: «Динамо» превзошло нас в скорости движения
Главный тренер «Урала» прокомментировал поражение своей команды в матче первого тура Российской Премьер-лиги с «Динамо» (0:2).
10.08.2020 20:07
Футбол
автор: Владислав Корегин
Кирилл Новиков: Победа над «Уралом» должна была быть значительно крупнее
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков подвел итоги матча первого тура Российской Премьер-лиги с «Уралом» (2:0).
10.08.2020 19:55
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Рубин» выкупил Зуева у «Ростова»
Пресс-служба «Рубина» сообщила о подписании полноценного контракта с полузащитником «Ростова» Александром Зуевым.
10.08.2020 19:40
Футбол
автор: Владислав Корегин
Фомин стал лучшим игроком матча «Урал» – «Динамо»
Полузащитник перешел в московский клуб 3 августа из «Уфы».
10.08.2020 19:32
Футбол
автор: Владислав Корегин
Источник: Агент полузащитника «Олимпиакоса» Гильерме подтвердил интерес «Спартака»
Агент Джуниор Педроса, клиентом которого является полузащитник «Олимпиакоса» Гильерме, подтвердил интерес к игроку со стороны «Спартака».
10.08.2020 19:25
Футбол
автор: Владислав Корегин
Рубен Невиш: Надеюсь, «Вулверхэмптон» сможет пройти в полуфинал Лиги Европы
Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невиш – о предстоящем матче 1/4 финала Лиги Европы с «Севильей».
10.08.2020 19:24
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика