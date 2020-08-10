Жуниор Мораес: Одна из главных целей «Шахтера» – выход в финал Лиги Европы

– Выход в финал Лиги Европы – одна из главных целей «Шахтера». Мы сосредоточены на том, чтобы ее достичь. Понятно, что сейчас в турнире остались только сильные соперники, но мы хорошо знаем свой потенциал. После того, как мы выбили из турнира таких сложных соперников, как «Бенфика» и «Вольфсбург», все почувствовали себя уверенно, – цитирует Мораеса пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в четвертьфинале донецкий клуб сыграет против «Базеля». Матч пройдет 11 августа в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена». Начало встречи – в 22:00 по московскому времени.