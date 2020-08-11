Антонио Конте: У «Интера» есть возможность сыграть в полуфинале Лиги Европы, так что мы довольны

- Мы очень довольны, потому что провели очень хороший матч. Мы правильно подготовились, и не позволили «Байеру» комфортно распоряжаться мячом, мы сделали то, над чем работали на тренировках. Могли решить исход игры раньше и немного расслабиться.

Парни показали, насколько они голодны, как полны решимости доказать, что то, что они делают, важно. У нас есть возможность сыграть в полуфинале Лиги Европы, так что можем быть довольны, но с завтрашнего дня надо начинать подготовку к нему.

Мы хотим добиться максимума. Мы хотим пройти весь путь до конца, - цитирует Конте Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Добавим, что в полуфинале Лиги Европы «Интер» встретится с победителем матча между «Шахтером» и «Базель», который состоится завтра.