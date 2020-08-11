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11 августа 01:31

Оле-Гуннар Сульшер: В этом сезоне мы в третий раз достигли полуфинала, но сейчас хотим выйти в финал

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Копенгагеном» (1:0) в полуфинале Лиги Европы.

- В этом сезоне мы уже в третий раз достигли полуфинала. Мы выходили в полуфинал во всех турнирах, в которых участвовали. Голкипер «Копенгагена» был фантастическим, даже невероятным. Кроме того, мы также дважды попали в штангу.

Мне все равно, с кем нам придется сыграть в воскресенье. Мы знаем все об «Вулверхэмптоне», да и «Севилья» тоже впечатляет. В этом сезоне мы дошли до трех полуфиналов, но сейчас хотим выйти в финал, - приводит слова Сульшера официальный сайт УЕФА.

Добавим, что в полуфинале турнира «Манчестер Юнайтед» встретится с победителем матча между «Вулверхэмптоном» и «Севильей», который состоится завтра.

источник: UEFA (УЕФА)
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