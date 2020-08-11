Эшпириту Санту: Быть в топ-восьмерке Лиги Европы – огромное достижение для «Вулверхэмптона»

– Быть в топ-восьмерке Лиги Европы – огромное достижение, каждый должен осознавать усилия моих игроков. Не могу представить, сколько миль пришлось преодолеть на пути в Германию. Я считаю, что клуб уже совершил подвиг, но это не повод останавливаться. Несмотря на то, что нам предстоит встретиться с отличной командой, мы постараемся использовать свой шанс дойти до конца, – цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

Матч между «Вулверхэмптоном» и «Севильей» состоится сегодня, 11 августа, в Дуйсбурге на стадионе «MSV Арена». Начало встречи – в 22:00 по московскому времени.

Отметим, что на предыдущих этапах плей-офф подопечные Санту прошли «Эспаньол» и «Олимпиакос».