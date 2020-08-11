«Фенербахче» желает подписать Тосуна

Согласно информации Sporx.com, руководство турецкого клуба рассматривает 29-летнего форварда в качестве возможной замену Ведата Мурики, в услугах которого заинтересован «Лацио».

Сообщается, что нападающий хочет продолжить свою карьеру за границей, но «Фенербахче» постарается изменить его решение.

Тосун перешел в «Эвертон» зимой 2018 года из «Бешикташа» за 22,5 миллионов евро. В минувшем сезоне на его счету 13 матчей, в которых он забил два гола и отдал три ассиста. Его контракт с «ирисками» действует до конца июня 2022-го.

За сборную Турции он отметился 16 мячами в 42 матчах.