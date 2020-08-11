«Челси» находится в списке претендентов на Тальяфико

Как сообщает Sky Sports, аргентинца хочет подписать «Челси» – руководство лондонского клуба рассматривает 27-летнего игрока в качестве альтернативы Бену Чилвеллу («Лестер») и Серхио Регилону («Севилья»)

Отмечается, что на футболиста претендуют «Барселона» и «Атлетико».

Тальяфико перешел в «Аякс» в январе 2018 года из «Индепендьенте» за четыре миллиона евро. В общей сложности он провел за клуб 99 матчей, в которых отметился 12 голами и 15 ассистами. За сборную Аргентины Николас отыграл 25 встреч.

Контракт защитника с амстердамцами рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.