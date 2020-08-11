Диего Годин: Мне потребовалось время для того, чтобы адаптироваться к схеме с тремя защитниками

– После стольких лет игры по другой схеме, мне потребовалось время, чтобы понять, чего от меня хочет тренер, поскольку у меня очень разные функции по сравнению с «Атлетико» или сборной Уругвая. Сейчас я нахожусь в хорошей форме и могу помочь команде, в том числе своим опытом, поскольку мы находимся в первом полуфинале еврокубков за последние десять лет, – сказал Годин Sky Sport Italia после матча 1/4 финала Лиги Европы с «Байером» (2:1).

Напомним, что 34-летний защитник перешел в «Интер» летом 2019 года на правах свободного агента. В сезоне-2019/2020 на его счету 34 матча, в которых он забил один гол и отдал один ассист.

Вчера, 10 августа, «Интер» обыграл «Байер» (2:1) и вышел в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с победителем пары «Шахтер» – «Базель».