Блогер рассказал, за что Широков избил судью

Накануне, 10 августа бывший футболист «Зенита» Роман Широков стал участником громкого скандала.

Экс-игрок сборной России избил судью во время матча любительских команд. Он ударил арбитра кулаком по лицу и пнул в живот.

Блогер Виктор Кравченко, ставший участником этой игры, раскрыл причины конфликта.

«Судья потянулся за красной карточкой Широкову. Но подбегает Тихонов, отталкивает судью, убирает его в сторону, чтобы тот не дал карточку...

Широков в этот момент орет: «Покажешь красную, и тогда я тебе втащу!»