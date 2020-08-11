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11 августа 09:18
автор: Владислав Корегин

Владимир Дядюн: Мы были просто ошарашены уходом Юрана

Нападающий «Химок» Владимир Дядюн поделился мнением относительно увольнения главного тренера команды Сергея Юрана перед стартом нового сезона Российской Премьер-лиги.

– Для нас это было неожиданно. Зачем убирать главного тренера, выполнившего задачу и доказавшего, что мы можем играть уровнем выше? И понятно, что первая реакция – воспринять в штыки такие перестановки. Это нормально для любого человека. Мы были просто ошарашены уходом Юрана, – цитируют Дядюна «Известия».

Напомним, 1 августа пресс-служба подмосковного клуба объявила об уходе главного тренера команды Сергея Юрана – его место занял Дмитрий Гунько. В минувшем сезоне «Химки» под руководством 51-летнего специалиста пробились в РПЛ, заняв второе место в первенстве ФНЛ, а также дошли до финала Кубка России, где уступили «Зениту» (0:1).

источник: «Известия»
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