ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
11 августа 09:29
автор: Владислав Корегин

Джордже Деспотович: Все в команде ждут, что «Рубин» снова будет бороться за место в еврокубках

Новичок «Рубина» Джордже Деспотовича прокомментировал свой переход в казанский клуб, а также рассказал о целях команды в сезоне-2020/2021.

– Переход в «Рубин» – это большой шаг вперед. Теперь мне нужно проявить себя здесь и помочь клубу. Проект казанского клуба меня привлек тем, что тут есть амбиции. Мы все в команде ждем, что «Рубин» вернется в верхнюю часть таблицы и будет бороться за еврокубки. Все в команде это понимают и будут стараться решить задачу. Будем упорно работать над этим в новом сезоне, – цитирует нападающего «БИЗНЕС Online».

21 июля пресс-служба «Рубина» объявила о подписании трехлетнегоконтракта с Деспотовичем. С августа 2018 по июль 2020 года 28-летний серб выступал за «Оренбург». В минувшем сезоне на его счету девять голов и один ассист в 22 матчах.

В матче первого тура РПЛ подопечные Леонида Слуцкого сыграют дома с «Локомотивом». Встреча пройдет сегодня, 11 августа, в 20:00 по московскому времени.

источник: «БИЗНЕС Online»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Турнир WTA в Праге начался с поражения КудерметовойПодсказки, которые помогут сделать идеальный свет для вашего домаСекреты химчистки салона автомобиля во время пандемииНевероятно красивая гимнастка РФ: Даже Макгрегор снял шляпуКрошечные тряпочки: Квитко в купальнике, который мал на 3 размераКрасотка, которая развела Пелагею с Телегиным
Маттеус – о матче «Барселоны» и «Баварии»: Месси предстоит сыграть с лучшим футболистом мира
Он считает таковым Роберта Левандовски.
11.08.2020 10:03
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Боатенг и Коман готовы сыграть с «Барселоной»
Встреча состоится 14 августа в 22:00 мск.
11.08.2020 09:56
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Неподобающий поступок». Широков извинился перед арбитром, которого избил
Ранее сообщалось, что он ударил рефери по лицу и пнул в живот.
11.08.2020 09:45
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Джордже Деспотович: Были переговоры с «Ростовом» и ЦСКА, но я выбрал «Рубин»
Форвард «Рубина» Джордже Деспотович объяснил, почему выбрал именно казанский клуб для продолжения своей карьеры.
11.08.2020 09:45
Футбол
автор: Владислав Корегин
Владелец «Сочи»: Надо забивать, а не бегать и кричать, что я сниму команду
Бизнесмен не поддержал позицию Леонида Федуна.
11.08.2020 09:39
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Джордже Деспотович: Все в команде ждут, что «Рубин» снова будет бороться за место в еврокубках
Новичок «Рубина» Джордже Деспотовича прокомментировал свой переход в казанский клуб, а также рассказал о целях команды в сезоне-2020/2021.
11.08.2020 09:29
Футбол
автор: Владислав Корегин
Владимир Дядюн: Мы были просто ошарашены уходом Юрана
Нападающий «Химок» Владимир Дядюн поделился мнением относительно увольнения главного тренера команды Сергея Юрана перед стартом нового сезона Российской Премьер-лиги.
11.08.2020 09:18
Футбол
автор: Владислав Корегин
Назаров – о «Спартаке»: Проблема не судейская, а в том, что мы – дерьмо (видео)
Известный болельщик красно-белых написал очередное стихотворение.
11.08.2020 09:04
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Борини интересен «Торино»
Нападающий «Вероны» Фабио Борини может продолжить карьеру в «Торино».
11.08.2020 08:54
Футбол
автор: Владислав Корегин
Блогер рассказал, за что Широков избил судью
Ранее сообщалось, что рефери напишет заявление в полицию.
11.08.2020 08:43
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика