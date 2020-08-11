Джордже Деспотович: Все в команде ждут, что «Рубин» снова будет бороться за место в еврокубках

– Переход в «Рубин» – это большой шаг вперед. Теперь мне нужно проявить себя здесь и помочь клубу. Проект казанского клуба меня привлек тем, что тут есть амбиции. Мы все в команде ждем, что «Рубин» вернется в верхнюю часть таблицы и будет бороться за еврокубки. Все в команде это понимают и будут стараться решить задачу. Будем упорно работать над этим в новом сезоне, – цитирует нападающего «БИЗНЕС Online».

21 июля пресс-служба «Рубина» объявила о подписании трехлетнегоконтракта с Деспотовичем. С августа 2018 по июль 2020 года 28-летний серб выступал за «Оренбург». В минувшем сезоне на его счету девять голов и один ассист в 22 матчах.

В матче первого тура РПЛ подопечные Леонида Слуцкого сыграют дома с «Локомотивом». Встреча пройдет сегодня, 11 августа, в 20:00 по московскому времени.