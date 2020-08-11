Джордже Деспотович: Были переговоры с «Ростовом» и ЦСКА, но я выбрал «Рубин»

– Было предложение «Ростова», переговоры с ЦСКА, интерес из Турции. Но ближе всех к конкретике был вариант с «Ростовом». Но я все-таки решил, что подпишу контракт именно с «Рубином» – тут большая команда, статусный тренер. Леонид Слуцкий – очень хороший специалист, топ-тренер. Поэтому я решил перейти в «Рубин», – цитирует Деспотовича БИЗНЕС Online.

Напомним, что 28-летний серб перешел в казанский клуб 21 июля в статусе свободного агента, подписав контракт на три года. Ранее он выступал за «Оренбург». В минувшем сезоне на счету Деспотовича девять голов и один ассист в 22 матчах.

В матче первого тура РПЛ «Рубин» примет у себя «Локомотив». Встреча состоится сегодня, 11 августа, в 20:00 по московскому времени.