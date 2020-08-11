Боатенг и Коман готовы сыграть с «Барселоной»

Игроки «Баварии», защитник Джером Боатенг и полузащитник Кингсли Коман, восстановились после травм и готовы помочь мюнхенской команде в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», информирует Marca.

31-летний Боатенг повредил бедро в ответной игре 1/8 финала с «Челси» (4:1) и не принимал участия в последних тренировках команды. Однако сообщается, что к матчу с каталонским клубом он должен вернуться в строй.

Что касается Комана, то 24-летний француз испытывал мышечные проблемы, но уже смог восстановиться и приступить к тренировочному процессу.

Напомним, что четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Барселона» – «Бавария» состоится в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луж». Игра пройдет 14 августа в 22:00 по московскому времени.