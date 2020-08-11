Источник: Кверквелия близок к переходу в «Ротор»

Согласно информации Sport24.ru, 28-летний защитник имеет два варианта продолжения карьеры – в «Роторе» или «Урале». Вероятнее всего, выбором грузинского игрока станет волгоградский клуб.
Кверквелия перешел в «Локомотив» в июле 2017 года из «Рубина» за 2,5 миллиона евро. С тех пор он провел в составе железнодорожников 108 матчей, в которых забил четыре гола. Вместе с командой он стал чемпионом России (2017/2018), двухкратным обладателем Кубка (2016/2017, 2018/2019) и Суперкубка страны (2019).
За сборную Грузии он сыграл 36 матчей.
источник: Sport24.ru