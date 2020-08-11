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11 августа 10:11
автор: Владислав Корегин

Источник: Кверквелия близок к переходу в «Ротор»

Центральный защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия, скорее всего, покинет московскую команду в летнее межсезонье.

Согласно информации Sport24.ru, 28-летний защитник имеет два варианта продолжения карьеры – в «Роторе» или «Урале». Вероятнее всего, выбором грузинского игрока станет волгоградский клуб.

Кверквелия перешел в «Локомотив» в июле 2017 года из «Рубина» за 2,5 миллиона евро. С тех пор он провел в составе железнодорожников 108 матчей, в которых забил четыре гола. Вместе с командой он стал чемпионом России (2017/2018), двухкратным обладателем Кубка (2016/2017, 2018/2019) и Суперкубка страны (2019).

За сборную Грузии он сыграл 36 матчей.

источник: Sport24.ru
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