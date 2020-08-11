«Ньюкасл» хочет подписать Сессеньона

Как сообщает The Sun, главный тренер «сорок» Стив Брюс в летнее трансферное окно рассчитывает пригласить в свою команду молодых английских игроков – 20-летний хавбек «шпор» является одним из наиболее реальных вариантов усиления клуба.

Сессеньон - воспитанник академии «Фулхэма». В августе 2019 года «Тоттенхэм» заплатил за него 27 миллионов евро, но пока игрок не смог закрепиться в основном составе клуба – на его счету лишь 12 матчей, в которых он забил один гол.

Контракт полузащитника с лондонцами рассчитан до конца июня 2025-го. Портал Transfermarkt оценивает Сессеньона в 25 миллионов евро.