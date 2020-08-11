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11 августа 10:43
автор: Владислав Корегин

«Ньюкасл» хочет подписать Сессеньона

Полузащитник «Тоттенхэма» Райан Сессеньон может продолжить карьеру в «Ньюкасле»

Как сообщает The Sun, главный тренер «сорок» Стив Брюс в летнее трансферное окно рассчитывает пригласить в свою команду молодых английских игроков – 20-летний хавбек «шпор» является одним из наиболее реальных вариантов усиления клуба.

Сессеньон - воспитанник академии «Фулхэма». В августе 2019 года «Тоттенхэм» заплатил за него 27 миллионов евро, но пока игрок не смог закрепиться в основном составе клуба – на его счету лишь 12 матчей, в которых он забил один гол.

Контракт полузащитника с лондонцами рассчитан до конца июня 2025-го. Портал Transfermarkt оценивает Сессеньона в 25 миллионов евро.

источник: The Sun
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