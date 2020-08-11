СМИ: «Наполи» начал переговоры по переходу Влашича

По информации источника, спортивный директор неаполитанского клуба Кристиано Джунтоли уже начал переговоры с армейцами по поводу перехода 22-летнего хорвата. Отмечается, что сумма сделки может составить 20 миллионов евро плюс бонусы.

Влашич был арендован ЦСКА в августе 2018 года у «Эвертона». Спустя год российский клуб приобрел игрока за 15,7 миллионов евро, подписав контракт до 30 июня 2024-го. В минувшем сезоне на его счету 13 голов и семь ассистов в 38 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 22 миллиона евро.